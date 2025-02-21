Мошенник с сайта знакомств подарил иркутянке 101 розу и обманул на 2,5 млн рублей

33-летняя врач из Иркутска потеряла крупную сумму. Лишиться денег ей «помог» мужчина с сайта знакомств. Подробности сообщают в пресс-службе региональной полиции.

По данным правоохранителей, иркутянка общалась с аферистом целый год. За это время, чтобы войти в доверие, он даже успел подарить ей букет из 101 розы. Через полгода переписки мужчина предложил заработок на инвестициях. Добившись согласия, он связал сибирячку с «финансовым аналитиком».

Женщина не догадывалась, что общается с аферистами, поскольку несколько раз ей удалось вывести деньги. Однако когда иркутянка решила вложиться по-крупному и отправила большую сумму, в том числе взятые в кредит средства, ее новые знакомые пропали, а приложение для заработков стало недоступно. Всего она лишилась более 2,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», проводится проверка.