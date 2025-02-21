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Потепление до +3 градусов ожидается в Иркутской области в праздничные дни

В праздничные дни в Иркутской области потеплеет – такой прогноз сделали метеорологи. Ожидаются температуры выше 0 градусов, сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

«Антициклон, растеряв свою силу, постепенно сдает свои позиции. Воздушные массы, господствующие над Приангарьем, с каждым днем становятся все более неустойчивыми: временами по области пройдет небольшой снег», – пояснили специалисты.

Максимальная температура воздуха в праздничные дни составит -2,-7 градусов, до +3 градусов покажут термометры местами в западных и южных районах. Минимальная температура воздуха будет равна -13,-18 градусов, при прояснении – около -23,-28 градусов. Порывы ветра могут достигнуть 15 м/с. Атмосферное давление будет падать.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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