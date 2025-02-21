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Путин поручил создать преференции для производителей России

Президент Владимир Путин поручил правительству разработать преференции для российских производителей, которые не будут нарушать нормы Всемирной торговой организации (ВТО). Он подчеркнул, что российские промышленные компании должны иметь преимущества на внутреннем рынке по сравнению с иностранными конкурентами, включая те компании, которые захотят вернуться в Россию после ухода, сообщает Интерфакс.

"Я прошу правительство подумать, как нам отрегулировать взаимодействие наших предприятий и предприятий конкурентов, чтобы обеспечить национальным производителям определенные преимущества", — заявил Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.

Президент отметил, что все должно быть сделано "тонко и аккуратно" в рамках ВТО. Он также сообщил, что обсудил этот вопрос с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым.

Мантуров ранее заявил, что система преференций для отечественных производителей, сформированная в период санкционного давления, продолжит действовать даже при возвращении иностранных компаний на российский рынок. 


/ Сибирское Информационное Агентство /


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