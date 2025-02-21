«Повсюду трещины»: Росгидромет рассказал про ледовую обстановку на Байкале

‌Росгидромет рассказал про гидрологическую обстановку на озере Байкал в соответствии со спутниковым данным за 19-20 февраля. Данные опубликованы в тг-канале организации.

«Лед имеет неоднородную, непрочную структуру. Практически на всей акватории озера наблюдаются трещины. На участке от Порта Байкал в сторону мыса Толстый образовалась становая трещина, наблюдается открытая вода», – сообщает Росгидромет.

По данным спутникового мониторинга, на озере Байкал отмечается сплошной ледостав, местами с торосами. Толщина льда составляет 30-77 см. В Мухорском и Куркутском заливах она достигла 70 см, в заливе Малое Море – 48 см, в проливе Ольхонские ворота – 30 см.