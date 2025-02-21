Иностранцы пытались нелегально ввезти в Иркутск куст мандарина и 37 кг вьетнамских продуктов

Иностранные авиапассажиры пытались нелегально ввезти в Иркутск куст в горшке и вьетнамские продукты. Эти действия были пресечены, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

В частности, 40-летняя женщина пыталась ввезти куст мандарина весом 1 кг вместе с землей и плодами. О том, что экзотическое растение относится к подкарантинной продукции, может быть источником вредителей и поэтому подпадает под запреты и ограничения при ввозе в Россию, она не знала. Дерево иностранка привезла в качестве подарка подруге. Экспортный фитосанитарный сертификат на живой сувенир у нее отсутствовал.

На этом же авиарейсе в багаже 20-летнего иностранца сотрудники Иркутской таможни выявили около 37 кг продуктов для вьетнамских блюд: стебли лемонграсса, клубни батата и имбиря. Разрешительные документы на подкарантинную продукцию у пассажира также отсутствовали. Кроме этого мужчина заявил, что привез товар для одного из ресторанов города Новосибирск. Из-за характера товаров таможенники отнесли партию к коммерческой. Авиапассажир должен был продекларировать товары в общем порядке с уплатой таможенных пошлин и предъявлением фитосанитарных сертификатов, чего он не сделал.

На пассажиров заведены административные протоколы, товары изъяты.