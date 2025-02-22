Авиазавод в Иркутске получил новые двигатели ПД-14 для самолетов МС-21

Ростех передал Иркутскому авиационному заводу партию новых серийных авиадвигателей ПД-14 для самолетов МС-21. Об этом сообщается в тг-канале госкорпорации.

«Наша ОДК отгрузила партию серийных авиационных двигателей ПД-14 для установки на импортозамещенный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения МС-21 для коммерческой эксплуатации», – говорится в сообщении.

Специально для ПД-14 были изготовлены полые лопатки вентилятора двигателя из легчайшего титана. Всего при работе над силовой установкой конструкторы ОДК разработали и внедрили 16 критических технологий: созданы новые материалы, покрытия и конструктивные решения.

По данным Ростеха, ПД-14 стал первым турбовентиляторным двигателем такого уровня, произведенным в современной России. В этот проект вовлечены ведущие предприятия Ростеха, а также десятки организаций из смежных отраслей и научных институтов.

На авиазаводах сформирован задел по планерам, идет производство силовых установок, бортовой электроники. Все это необходимо для скорейшего запуска серийного производства самолетов после завершения всех испытаний. Ввиду сжатых сроков сборка серийных лайнеров, разработка и производство комплектующих и бортовых систем, а также испытательные полеты опытных машин ведутся одновременно

Напомним, сегодня в мире только Российская Федерация, США, Великобритания, Франция и Китай обладают достаточными компетенциями для полного цикла производства таких двигателей.