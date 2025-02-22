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Инвесторы под ударом: ФССП запретила выплаты по облигациям Домодедово

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) запретила эмитенту «Домодедово Фьюел Фасилитис» выплачивать доходы по облигациям и проводить их погашение. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на заявление Ассоциации владельцев облигаций (АВО).

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Представители АВО выразили тревогу по поводу ситуации, особенно учитывая тот факт, что ранее по их обращению суд отменил аналогичный запрет на выплаты по облигациям, торгующимся на Московской бирже и выпущенным по российским законам. Новое решение ФССП вызвало серьезные опасения среди держателей облигаций.

Если срок очередного платежа или погашения наступит, эмитент будет вынужден замораживать соответствующие суммы до снятия ареста судебными органами.

Кроме того, агентство АКРА по собственной инициативе компании отозвало кредитный рейтинг DME Limited на уровне BBB+ (RU) с прогнозом «Стабильный». Одновременно были отозваны аналогичные рейтинги облигационных выпусков ООО «Домодедово Фьюел Фасилитис».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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