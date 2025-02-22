Лавров: Россия и США не обсуждают смягчение санкций в рамках украинского кризиса

Россия и США не обсуждают смягчение антироссийских санкций в рамках украинского урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Интерфакс.

«Мы не затрагиваем эту тему», — сказал он на пресс-конференции по итогам совета министров иностранных дел «Группы двадцати» (G20), комментируя заявления главы Минфина США о возможности обсуждения вопроса смягчения санкций против России в рамках переговоров по урегулированию кризиса вокруг Украины.

Лавров подчеркнул, что РФ исходит из того, что санкции США — «грубейшее нарушение всех принципов, которые сам Запад закладывал в мировую экономику: честная конкуренция, неприкосновенность собственности, презумпция невиновности, и в целом механизмы свободного рынка».

Лавров отметил, что некоторые западные компании выражают готовность вернуться в Россию. По его словам, за годы санкционного давления Россия смогла развить свои отрасли, которые ранее зависели от Запада. Министр считает, что при обсуждении возможного возвращения западных компаний в Россию следует руководствоваться логикой, которая не создаст рисков для экономики.