Трамп: Украина должна компенсировать США $400-500 млрд

США ожидают от Украины сделки по обязательствам компенсировать $400-500 млрд, сообщил президент Дональд Трамп. Он отметил, что Америка больше не хочет тратить средства на страну, находящуюся "очень далеко", без возврата вложенных денег, сообщает РБК.

Трамп выразил надежду на скорое достижение соглашения с Киевом, которое обеспечит возврат $400-500 млрд. "Думаю, мы очень близки. Думаю, они хотят этого. Им это нравится. Это большая сделка. Мы подпишем соглашение, надеюсь, в короткий срок", — заявил он.

Ранее Трамп оценивал потенциальную сделку с Киевом о доступе к украинским полезным ископаемым в $500 млрд. По оценке Financial Times, стоимость важнейших ископаемых Украины достигает $11,5 трлн. Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение на текущем этапе, но Киев подтвердил намерение продолжать работу над ним с США.