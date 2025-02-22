Затянувшийся на пять лет ремонт родильного дома в Черемхово планируют закончить к осени

В 2025 году планируется закончить ремонт родильного дома Черемховской городской больницы № 1. В настоящее время удалось решить проблемы, что позволит завершить начатые в 2020-м работы, рассказал в своем тг-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Его открытия горожане ждут с 2020 года, но, к сожалению, ремонт затянулся. Причины – смена подрядных организаций и необходимость корректировки проектных решений. Усложнили процесс и выявленные проблемы с подтоплением подвальных помещений и медицинской газификацией учреждения. Во время прямой линии поставил задачу завершить все работы и открыть медучреждение в 2025 году», – пояснил глава региона.

Сейчас проектно-сметная документация на газификацию разработана и прошла экспертизу, в ходе которой устранили ряд замечаний. На следующей неделе до больницы доведут средства для проведения закупочных процедур на монтаж системы медицинского газоснабжения. Планируется, что монтаж начнется в конце марта. На эти цели выделили более 40 млн рублей из областного бюджета.

В ближайшее время до больницы также доведут средства на проектирование водоотведения. Начать оказание медицинской помощи в обновленном здании планируется осенью 2025 года.