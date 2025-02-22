Комнаты в Иркутске за год подорожали на 13%

Специалисты федерального портала «Мир квартир» проанализировали, как изменились цены на комнаты в различных городах России за прошедший год. Они увеличились почти везде, следует из данных аналитиков.

Иркутск – не исключение: здесь стоимость комнат за 12 месяцев выросла на 13%, до 1,6 млн рублей. По всем городам в целом произошло подорожание на 15,4%, средняя цена комнаты составила 1,4 млн рублей.

Больше всего цены подскочили на такие объекты недвижимости в Магнитогорске – на 42%, Саранске – 41,1%, Кирове – 40,8%, Набережных Челнах – 40,3%, Волжском – 39,5%.

Подешевели комнаты во Владивостоке – на 3,6%, Мурманске – 3%, Новокузнецке – 2,4%, Твери –1,5%.