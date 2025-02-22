Ледовая галерея с тоннелями, катком и скульптурами открылась на поверхности Байкала

На поверхности Байкала в поселке Листвянка Иркутской области обустроили ледовую галерею. Она появилась в рамках фестиваля «Живи на Байкале», рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Мастера из Иркутска, Ижевска, Сергиева Посада, Хабаровска и Забайкальского края возвели 10 творений, связанных с природными явлениями и стихиями, ведь тематика фестиваля в 2025 году – «Мир Байкала». Изо льда сделаны отец Байкал и его дочь Ангара, ветры Верховик и Култук, окутывающие всю акваторию озера, и многое другое», – пояснил глава региона.

Также на площадке оборудовали горки для детей, ледовые чаши, 80-метровый каток, тоннели. Ледовая галерея будет работать до 9 марта.