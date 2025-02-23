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Шоу фигуристов и лазерное представление состоятся на льду Байкала
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Шоу фигуристов и лазерное представление состоятся на льду Байкала

Развлекательную программу проведут для жителей и гостей Иркутской области 1 марта на льду Байкала в поселке Листвянка. Она состоится в рамках фестиваля «Живи на Байкале» и начнется в 12:00, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«В этот день будут работать интерактивные площадки, состоятся выступления артистов и коллективов, шоу фигуристов на льду, товарищеский матч детской команды по хоккею с мячом. Финал вечера планируется быть не менее запоминающимся – организаторы подготовили лазерное шоу», – пояснил глава региона.

Также на льду Байкала обустроили ледовую галерею с тоннелями, катком и скульптурами: она уже доступна для посещения.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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