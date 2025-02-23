Пострадавший от пожара дом на Шпачека в Иркутске отремонтируют

Жителям пострадавшего от пожара 8-квартирного дома на улице Шпачека в Иркутске окажут помощь, а здание приведут в порядок. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Объем оказания помощи обсудят 24 февраля. Также будет составлена смета по ремонту кровли, которая серьезно пострадала из-за огня. Известно, что дом не признан аварийным. Пять квартир в нем находятся в муниципальной собственности.

На месте дежурит автобус МКУ «Безопасный город», где можно обогреться.

Напомним, пожар охватил дом на Шпачека сегодня. Пламя тушили более 20 человек с помощью пяти единиц техники.