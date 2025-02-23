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Иркутская область направит 50 млн рублей на создание спортплощадок в сельской местности

В 2025 году в сельской местности Иркутской области планируется установить шесть многофункциональных спортивных площадок и три хоккейных корта. Деньги на эти цели направят из областного бюджета, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На указанные цели потратят 50 млн рублей. На них хоккейные корты установят в Малышевском сельском поселении Усть-Удинского района, Никольском сельском поселении Иркутского района, Зонском сельском поселении Аларского района.

Многофункциональные спортивные площадки планируется создать в Смоленском сельском поселении Иркутского района, Семеновском сельском поселении Заларинского района, сельском поселении «Васильевск» Баяндаевского района, Атагайском городском поселении Нижнеудинского района, Филипповском сельском поселении Зиминского района, Новонукутском сельском поселении Нукутского района.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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