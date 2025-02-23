Четверть иркутян выступили за сокращение числа предметов ОГЭ

Госдума в первом чтении одобрила пилотный проект, позволяющий школьникам некоторых регионов в 2025 году сдавать только два экзамена после девятого класса – русский язык и математику, чтобы поступить в колледж. Для тех, кто идет в 10 класс, сохранятся четыре экзамена для получения аттестата, два из которых — по выбору. Как отнеслись к инициативе жители Иркутска, выяснил SuperJob.

«Мнения иркутян по поводу этой инициативы разделились. 33% одобряют законопроект, 25% считают, что экзамены по выбору следует отменить и для 10-классников. 23% выступают за сохранение прежних четырех экзаменов для всех школьников», – пояснили эксперты.

Они добавили, что 19% затруднились с ответом, пояснив, что, с одной стороны, эта идея ставит людей в неравное положение и дает дополнительный стимул тем, кто плохо учится в школе, идти и дальше по пути наименьшего сопротивления, с другой – почти нулевая стоимость что этого образования, что результатов этих экзаменов, поэтому от перемены мест слагаемых результат не особо изменится.

Женщины активнее мужчин одобряют отмену экзаменов и для 10-классников: 30% против 20% соответственно. Мужчины же чаще поддерживают идею оставить все как раньше: 28% против 18% среди женщин.

Наиболее высокий уровень поддержки законопроекта выразили респонденты до 35 лет – 41%.