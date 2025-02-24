Зеленский готов уйти в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность уйти в отставку, если это поможет установить мир на Украине или ускорит вступление страны в НАТО, передаёт РБК. На пресс-конференции с украинскими СМИ он заявил: «Я готов уйти, если это гарантирует мир для Украины. Могу обменять это на НАТО», — цитирует «Зеркало недели».

Ранее лидеры России и США выразили сомнения в легитимности Зеленского. Президент США Дональд Трамп призывал к проведению выборов на Украине, утверждая, что рейтинг одобрения Зеленского составляет всего 4%, и называл его диктатором. Он также заявил, что переговоры между Россией и Украиной можно проводить без участия Зеленского. В ответ Зеленский сказал, что его сейчас заменить «никак не получится» и пообещал провести выборы после окончания боевых действий.

Президент России Владимир Путин также называл Зеленского нелегитимным, отмечая, что его срок полномочий истек в мае 2024 года. Выборы в стране были отменены из-за военного положения, что запрещает вносить изменения в Конституцию и проводить выборы.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский озвучил требования страны к гарантиям безопасности. Он отметил, что теоретически гарантии безопасности — это одно, но на практике они включают членство в Европейском Союзе. Это первое. Второе, по его мнению, — это финансирование украинской армии в размере не менее 800 тысяч. Зеленский подчеркнул, что в настоящее время Украина не является членом НАТО и не имеет таких гарантий безопасности, так как США и несколько европейских стран пока против. Однако, по его словам, этот вопрос будет обсуждаться.

Зеленский также сообщил, что ведутся переговоры о размещении контингента зарубежных войск на территории Украины.