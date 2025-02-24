Названы самые закредитованные регионы России: главное за выходные

За прошедшие выходные стало известно следующее: ЕС планирует ввести новые санкции против России, выявлены самые закредитованные регионы РФ, Россия пустит обратно не все ушедшие бренды, а в Иркутской области открылся ледовый парк на поверхности Байкала. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Новый санкции против РФ

ЕС планирует утвердить новые антироссийские санкции. В пакет намерены включить ограничительные меры в отношении 74 судов. Кроме того, по данным экспертов, туда войдут, по меньшей мере, 48 физических и 35 юридических лиц. Также предусматриваются отключение 13 банков от платежной системы SWIFT и запрет на вещание восьми российских СМИ в странах союза.

Лидеры по долгам

Аналитики выявили и назвали самые закредитованные регионы РФ по итогам 2024 года. Наибольший уровень закредитованности наблюдается в Туве и Калмыкии. Меньше всего кредитов у людей в Ингушетии и Крыму. Иркутская область расположилась примерно в середине списка: в Приангарье соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты превысило 57% к началу 2025-го.

Пустят не всех

Власти РФ заявили, что требования к иностранным компаниям в случае возвращения в Россию изменятся, будут учитываться потребности отечественного бизнеса и жителей. Также возьмут во внимание разнообразие на рынке, которое необходимо, чтобы обеспечивать конкуренцию и сдерживать цены. Решение по каждой компании будут принимать индивидуально.

Галерея на льду

Прямо на поверхности Байкала в районе поселка Листвянка Иркутской области обустроили ледовую галерею. Тут есть горки для детей, ледовые чаши, 80-метровый каток, тоннели, скульптуры. Над ее созданием трудились мастера из Иркутска, Ижевска, Сергиева Посада, Хабаровска и Забайкальского края. Площадка будет работать до 9 марта.

Мощный пожар

В минувшие выходные на улице Шпачека в Иркутске произошел пожар: огонь повредил 200 «квадратов» деревянного многоквартирного дома. Здание, у которого сильно пострадала кровля, хотят восстановить – оно не признано аварийным. Жителям окажут помощь. Ее объем намерены обсудить сегодня.