Снижение тарифов на электричество: регионам позволили применять льготы

Правительство России расширило возможность снижения тарифов на электроэнергию для населения, проживающего в домах с электроотоплением, в зимний период. Это решение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, было принято с учетом обращений граждан. Теперь все субъекты Федерации могут снижать тарифы на электричество для жителей домов с электроотоплением, если их жилище не газифицировано, сообщают "Ведомости".

Ранее льгота действовала только в регионах с уровнем газификации менее 5%, и снижение цен было ограничено периодом с января по апрель. Эти изменения касались Забайкальского края, Бурятии, Тувы, Хакасии, Иркутской, Мурманской, Амурской, Магаданской областей и Еврейской АО. Теперь льгота может применяться в любом регионе страны в течение всего отопительного сезона, независимо от уровня потребления электроэнергии.

С 1 января 2025 года во всех регионах страны начали действовать дифференцированные тарифы на электроэнергию. Максимальное значение объема потребления в первом диапазоне (льготный тариф) составляет не более 3900 кВтч в месяц, во втором (повышенный тариф) — от 3900 до 6000 кВтч, и в третьем (коммерческий тариф) — более 6000 кВтч в месяц. Принцип "чем больше потребляешь, тем дороже каждый киловатт-час" начал действовать.

Постановление правительства позволяет регионам пересмотреть диапазоны потребления с возможностью применения сезонного коэффициента до 1,8, что увеличит объем электроэнергии в первом диапазоне до 7020 кВтч в месяц, а во втором — до 10 800 кВтч в месяц. Это позволит скорректировать счета за электроэнергию в меньшую сторону для граждан, уже заплативших значительные суммы в начале года.

Одним из наиболее активных сторонников введения льготных тарифов для населения в зимний период был Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области, которая одной из первых получила право их применять. В ноябре он обратился к правительству с просьбой увеличить льготный объем потребления до 9000 кВтч в месяц на домохозяйство. О возможном резком росте цен на электричество зимой также предупреждал глава Хакасии Валентин Коновалов.

Представитель «Сообщества потребителей энергии», представляющего интересы энергоемкой промышленности, отметил, что правительство своим решением расширяет возможности региональных властей для «донастройки схемы льготирования». Эффективность их использования можно будет оценить в ходе ближайшей тарифной кампании. При этом в ассоциации подчеркнули, что они выступают против предоставления необоснованных льгот тем, кто не имеет на это права: подпольным цехам, серым майнерам и обеспеченным владельцам домохозяйств, не нуждающимся в финансовой помощи.