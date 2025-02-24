«Мы в самом начале пути» – эксперт БКС о перспективах роста российского рынка акций

Рост на российском рынке акций застопорился на уровне 3 300 пунктов по индексу Мосбиржи, но это не остановило движение в отдельных акциях.

Спрос переместился на бумаги, которые находятся вне периметра народного портфеля и зачастую вне поля зрения аналитиков инвестиционных компаний. Например, OZON в фармацевтике вырос на 21% за неделю, ВСМПО Ависма на 32%, ТМК и SFI по 11%, Сегежа на 26%, Россети Центр на 13%, Промомед на 15%.

«Сейчас многие думают, что подъём российского рынка исчерпал себя, – отмечает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин. – Я считаю, что мы в самом начале пути. Потенциал роста от текущих уровней составляет минимум 50%, но его реализация будет зависеть от взаимодействия между Россией и США».

Он добавляет, что в американских элитах пока нет запроса на нормализацию отношений с Россией. В Европе также есть много сил, которые будут действовать против Трампа.

Тем не менее, если скорость решения ситуации на Украине сохранится, шансы на быстрый дальнейший рост российского рынка акций очень высоки. «Пока мы видели два импульсных подъема котировок, но большинство всё ещё сомневается в дальнейшем росте», – резюмирует Максим Шеин.