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40% работников Иркутской области сменили профессию за последние три года

Это ниже среднероссийской динамики. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

В Сибири наиболее активно решили изменить жизнь и сменили профессию за последние три года жители Красноярского края: сразу 41% из числа местных жителей перешли из одной профессии в другую. Это выше средней динамики по стране. Также активно осваивали новые профессии жители Иркутской, Томской областей и Тывы (40%).

В целом по России наиболее активно новые профессии осваивают жители дальневосточных регионов:

  • Амурской области (42%),
  • Приморского края (42%),
  • Хабаровского края (42%),
  • Сахалинской области (42%),
  • Якутии (42%),
  • Камчатского края (41%).

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Меньше всех интерес к освоению новых специальностей за последние три года проявляли жители:

  • Кабардино-Балкарии (35%),
  • Республики Дагестан (36%),
  • Москвы (36%),
  • Чукотского АО (36%).

Чаще всего профессию меняли:

  • автомойщики (68%),
  • курьеры (66%),
  • швеи (64%),
  • режиссеры (63%),
  • технические директора (61%),
  • сервисные инженеры (61%),
  • инженеры ПТО (61%),
  • координаторы отделов продаж (59%),
  • супервайзеры (59%),
  • специалисты по подбору персонала (59%).

Реже всего из «старой» профессии уходили врачи – всего 5%. Также не слишком склонны к смене профессиональных интересов геологи (только 11% освоили новую специальность), бухгалтеры, агрономы (по 12%) и программисты (13%).


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