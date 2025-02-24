40% работников Иркутской области сменили профессию за последние три года

Это ниже среднероссийской динамики. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

В Сибири наиболее активно решили изменить жизнь и сменили профессию за последние три года жители Красноярского края: сразу 41% из числа местных жителей перешли из одной профессии в другую. Это выше средней динамики по стране. Также активно осваивали новые профессии жители Иркутской, Томской областей и Тывы (40%).

В целом по России наиболее активно новые профессии осваивают жители дальневосточных регионов:

Амурской области (42%),

Приморского края (42%),

Хабаровского края (42%),

Сахалинской области (42%),

Якутии (42%),

Камчатского края (41%).

Меньше всех интерес к освоению новых специальностей за последние три года проявляли жители:

Кабардино-Балкарии (35%),

Республики Дагестан (36%),

Москвы (36%),

Чукотского АО (36%).

Чаще всего профессию меняли:

автомойщики (68%),

курьеры (66%),

швеи (64%),

режиссеры (63%),

технические директора (61%),

сервисные инженеры (61%),

инженеры ПТО (61%),

координаторы отделов продаж (59%),

супервайзеры (59%),

специалисты по подбору персонала (59%).

Реже всего из «старой» профессии уходили врачи – всего 5%. Также не слишком склонны к смене профессиональных интересов геологи (только 11% освоили новую специальность), бухгалтеры, агрономы (по 12%) и программисты (13%).