40% работников Иркутской области сменили профессию за последние три года

Это ниже среднероссийской динамики. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.
В Сибири наиболее активно решили изменить жизнь и сменили профессию за последние три года жители Красноярского края: сразу 41% из числа местных жителей перешли из одной профессии в другую. Это выше средней динамики по стране. Также активно осваивали новые профессии жители Иркутской, Томской областей и Тывы (40%).
В целом по России наиболее активно новые профессии осваивают жители дальневосточных регионов:
- Амурской области (42%),
- Приморского края (42%),
- Хабаровского края (42%),
- Сахалинской области (42%),
- Якутии (42%),
- Камчатского края (41%).
Читайте также:
Меньше всех интерес к освоению новых специальностей за последние три года проявляли жители:
- Кабардино-Балкарии (35%),
- Республики Дагестан (36%),
- Москвы (36%),
- Чукотского АО (36%).
Чаще всего профессию меняли:
- автомойщики (68%),
- курьеры (66%),
- швеи (64%),
- режиссеры (63%),
- технические директора (61%),
- сервисные инженеры (61%),
- инженеры ПТО (61%),
- координаторы отделов продаж (59%),
- супервайзеры (59%),
- специалисты по подбору персонала (59%).
Реже всего из «старой» профессии уходили врачи – всего 5%. Также не слишком склонны к смене профессиональных интересов геологи (только 11% освоили новую специальность), бухгалтеры, агрономы (по 12%) и программисты (13%).