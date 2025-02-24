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Почему рубль укрепляется и каким будет курс в ближайшее время?

С начала года рубль укрепился по отношению к доллару на 13%, и по оценке Bloomberg, стал самой успешной валютой на развивающихся рынках. Официальный курс доллара, рассчитываемый Банком России, впервые с сентября прошлого года опустился до отметки 88,5 руб., а евро ослаб до около 92 руб.

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«Текущее укрепление рубля аналитики БКС считают избыточным и ожидают его ослабления, – поясняет эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин. – Укрепление связано, в первую очередь, с новостями о начале переговоров между Россией и США. Из фундаментальных причин можно выделить восстановление предложения валюты, особенно после санкций на банковскую систему, введённых в декабре прошлого года, что ухудшило окупаемость рынка. Также наблюдается слабый спрос на валюту, так как экономика реагирует на высокие процентные ставки. Дополнительно рубль поддерживает приближающийся налоговый период: экспортёры обменивают валюту для уплаты налогов, пик которых придётся на 25 и 28 февраля».

Однако аналитики БКС ожидают ослабления рубля и приводят свои причины.

«Во-первых, снятие санкций – это скорее долгосрочная перспектива, поэтому резкого роста экспорта ждать не стоит. Во-вторых, импорт остаётся под давлением из-за слабого спроса и экономики на фоне высоких ставок. Резкий рост инвестиций в Россию также маловероятен. Прогноз моих коллег на конец 2025 года – 106 руб. за доллар», – резюмирует Максим Шеин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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