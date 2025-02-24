Ставки ипотеки на Северном Кавказе оказались в полтора раза выше среднероссийских

Средний уровень ставок по ипотеке в России в 2024 году достиг рекордных за последние пять лет 8,7%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

В расчетах учитываются и рыночные, и льготные программы. Поскольку граждане в основном брали ссуды с господдержкой, цифра небольшая.

При этом только на Северном Кавказе в прошлом году средний уровень ставок по выданным жилищным кредитам достигал двузначного уровня.

Самый высокий показатель оказался в Чеченской Республике – 14%, лишь немногим ниже были проценты в Ингушетии (13%). Двузначными проценты также оказались в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. «Известия» направили запросы в ЦБ, а также в правительства указанных регионов.

Такой высокий уровень средних ставок может быть связан с низкой долей льготных программ в общем объеме выдаваемых жилищных кредитов на Кавказе, считает главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. Там люди гораздо больше, чем в других регионах, берут рыночную ипотеку, а ставки по ней выросли вслед за ключевой – вплоть до 30%.

Ранее стало известно, что в 2024 году россияне потратили на покупку недвижимости 14,4 триллиона рублей – это на 20% меньше, чем годом ранее.