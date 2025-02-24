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Карта «120 дней на максимум» Уралсиба – в Топ-10 лучших кредитных карт для снятия наличных

Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 февральского рейтинга лучших кредитных карт для снятия наличных, подготовленного порталом Выберу.ру.

В ходе исследования эксперты проанализировали такие критерии как условия снятия наличных с кредитной карты и лимит суммы без комиссии, длительность льготного периода, возможность снимать наличные в льготный период и периодичность бесплатного снятия.  На место в рейтинге также влияли диапазон ставок кредитования, размер полной стоимости кредита и лимит кредитования, процент начисления кешбэка, а также стоимость выпуска и годового обслуживания, возможность оформления онлайн и ряд других параметров.

Более подробно о карте «120 дней на максимум» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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/ Сибирское Информационное Агентство /


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