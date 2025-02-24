Спрос на цифровые навыки упал в России

Число таких вакансий сократилось вдвое. Об этом пишет газета «Ведомости».

Вакансии, требующие знания компьютера и ПО, сократились вдвое с 2022 года – до 1,7 млн за первые 10 месяцев 2024-го против 2 млн годом ранее.

«Это связано с возвращением сотрудников в офисы после пандемии и ростом спроса на рабочие профессии в условиях дефицита кадров и импортозамещения», – считают эксперты.

Ранее эксперты назвали ряд профессий, из которых россияне уходили реже всего. Это врачи, геологи, бухгалтеры, агрономы и программисты.