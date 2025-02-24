Экосистема «Своё» от Россельхозбанка продолжает расширять возможности для агробизнеса и частных пользователе

За 4 года работы она объединила 15 млн россиян и порядка 7 млн предложений цифровых инструментов для торговли, туризма и фермерской кооперации, а в 2024 году был отмечен значительный рост аудитории платформы по всей России. В Южном федеральном округе количество пользователей увеличилось на 67%, в Центральной России — на 37%, а на Урале и в Сибири — на 34%.

Ключевые достижения экосистемы «Своё» в 2024 году

Своё Фермерство: ассортимент превысил 7 млн наименований, интеграция ИИ-алгоритмов позволила персонализировать предложения, а количество поставщиков выросло до 17 тысяч. Платформа пополнилась витриной услуг для агробизнеса.

Своё За городом: число фермерских хозяйств на платформе увеличилось на 15%, агротуров стало более 2,500 (+25% к 2023 году), а запуск системы частичной оплаты баллами "Урожай" увеличил бронирование авиабилетов в 3,5 раза и отелей – в 2,5 раза.

Своё Родное: крупнейший маркетплейс фермерских продуктов расширился до 145 000 наименований, а число производителей превысило 13 тысяч. Запущено новое направление ремесленных товаров и кооперация для фермеров.

Всё Своё: число активных посетителей платформы достигло 100 тысяч в месяц (+90% к 2023 году), запущен сервис ландшафтного проектирования, а база знаний для садоводов пополнилась 100 экспертными статьями.

Своё Жилье отметился показателем в более чем 6,0 млн уникальных посетителей. На сайте размещено более 3,0 тыс. жилых комплексов и более 1,5 млн объектов. Через цифровой канал принимается более 77% заявок на ипотеку в Банке (+35% к 2023 году), доля в объеме выдач ипотечных кредитов через цифровой канал составляет более 56% (+26% к 2023 году).

Своё Село – цифровая площадка для покупки и обустройства жилья в сельской местности. В 2024 году платформу посетило более 4,5 млн уникальных посетителей. На платформе размещено более 6,1 тыс. проектов загородных домов (+60% к 2023 году) от 3,2 аккредитованных Банком подрядчиков.

«Экосистема «Своё» объединяет миллион пользователей и предлагает широкий спектр цифровых решений для сельского хозяйства, туризма и фермерской торговли. Мы продолжаем развивать экосистему, обеспечивая аграриев и частных пользователей инновационными сервисами, которые повышают эффективность бизнеса и улучшают качество жизни», – подчеркнула заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Елена Батурова.