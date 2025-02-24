50% мужчин-иркутян утверждают: поздняя пенсия — форма скрытой дискриминации

Каждый второй мужчина в Иркутске видит дискриминацию в разнице пенсионного возраста.

Опрос среди жителей Иркутска показал, что половина мужчин считают практику более позднего выхода на пенсию для представителей сильного пола проявлением гендерной дискриминации. Однако такая точка зрения не находит поддержки у большинства женщин.

Исследование проводилось сервисом SuperJob среди активных работников города. По результатам опроса, 50% мужчин убеждены, что различный пенсионный возраст ущемляет права мужчин, подчеркивая необходимость равенства прав вне зависимости от пола.

Женщины же реже высказываются в поддержку этой позиции — лишь 24% участниц исследования разделяют мнение мужчин. Их аргументы сводятся к тому, что мужчины живут меньше и чаще подвержены тяжелым физическим нагрузкам на работе, что делает более раннюю пенсию оправданной мерой.

Тем не менее, каждая вторая женщина выступает против трактовки поздней пенсии для мужчин как дискриминации, обращая внимание на роль женщин в семье и обществе. Они указывают на множественность обязанностей представительниц прекрасного пола: заботу о доме, воспитание детей, выполнение хозяйственных дел, что часто требует значительных физических и эмоциональных ресурсов. Среди мужчин эту позицию поддерживает около 38%.

Напомним, в 2024 году по общему правилу женщины могут выйти на пенсию при достижении 58 лет, мужчины — при достижении 63 лет. Эти правила будут действовать до 2026 года — потом пенсионный возраст повысят ещё на один год. К 2028 году пенсионный возраст составит 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Также предусмотрен досрочный выход на пенсию для граждан, имеющих большой трудовой стаж. Женщины, которые официально работали не менее 37 лет, а мужчины — не менее 42 лет, могут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.