Хуснуллин: К 2036 году треть жилья в России станет новой

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что до 2030 года в России необходимо построить 663 млн кв. м жилья. Об этом он сообщил на заседании комиссии Госсовета по направлению «Инфраструктура для жизни», как указано на сайте Правительства РФ.

Хуснуллин подчеркнул, что жилье является центральным элементом, вокруг которого формируются планы по развитию инфраструктуры. Для достижения цели в 663 млн кв. м необходимо строить не менее 100 млн кв. м ежегодно. В результате треть всего жилья к 2036 году станет новой.

"Это амбициозная задача не только для нашей страны, но и для всего мира. Мало каким странам удалось достичь такого результата. Тем не менее, за последние шесть лет мы обновили порядка 600 млн кв. м", — отметил Хуснуллин.

Среди других важнейших задач Правительства РФ вице-премьер назвал модернизацию ЖКХ и сокращение инвестиционно-строительного цикла, что поможет снизить себестоимость строительства.

Хуснуллин также сообщил об утверждении перечня опорных населенных пунктов РФ, в который вошли 2 160 городских агломераций, административные центры, малые города и сельские поселения. Завершается работа над внесением поправок в законодательство в отношении понятия «мастер-план», что должно упростить градостроительные процедуры.