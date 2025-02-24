Приангарье: миллиардные инвестиции в мясо, молочные реки и тепличные океаны

До 2030 года в Приангарье планируется реализация девяти крупных инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса. Общий объём вложений составит около 59 миллиардов рублей. Эти проекты направлены на повышение самообеспеченности региона мясом, овощами и молоком. Ожидается, что после запуска новых предприятий в регионе появится свыше тысячи рабочих мест, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Среди наиболее масштабных инициатив — строительство мясокомбината, специализированного свиноводческого комплекса и комбикормового завода. Этот проект позволит производить ежегодно 50 тысяч тонн свинины.

Также запланировано возведение молочной фермы с передовыми технологиями доения, способной содержать 1400 коров. Объём производимого молока достигнет 11 тысяч тонн в год.

Помимо этого, регион ожидает открытие современного тепличного комплекса, который обеспечит 15 тысяч тонн овощей закрытого грунта в год. Планируется также модернизировать существующие птицефабрики, увеличив производство мяса птицы до 30 тысяч тонн в год.

Стоит отметить, что за последние пять лет в Приангарье уже было построено 17 современных молочных ферм, способных разместить 4000 голов крупного рогатого скота, а также 10 откормочных площадок на 5500 голов. Реализованы семь значимых проектов в переработке сельскохозяйственной продукции.