Средний размер лимитов по кредитным картам упал до 95,6 тыс. рублей в январе

Это на 5,1% ниже декабря 2024 года. Данные приводит «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ).

Средний лимит новых кредитных карт в январе 2025 года составил 95,6 тыс. рублей, снизившись на 5,1% по сравнению с декабрем 2024 года, но увеличившись на 11,9% по сравнению с январем 2024 года. Самые высокие лимиты были в Москве (123,4 тыс. руб.), Московской области (113,5 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (108,2 тыс. руб.). Наибольшее падение лимита произошло в Тульской области (-10,2%), Москве (-8,3%) и Свердловской области (-7,7%).

«Снижение среднего размера лимитов по картам наблюдается на фоне сокращения выдачи новых кредитных карт, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Во многом такая динамика выдачи и лимитов в данном сегменте является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка. При этом стоит отметить, что банки продолжают активно использовать лимит по кредитным картам в качестве эффективного инструмента управления кредитным риском».