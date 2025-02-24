Аграриям Иркутской области рассказали о новых мерах поддержки

Директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка (РСХБ) Наталья Баркова рассказала представителям аграрного бизнеса Приангарья о новых направлениях господдержки, а также изменениях условий предоставления субсидий аграриям в 2025 году. Живой диалог с фермерами состоялся во время вебинара «Налогообложение и кредитование сельхозтоваропроизводителей Иркутской области», организованного Центром «Мой бизнес». В мероприятии приняли участие около 60 представителей сельскохозяйственной отрасли из разных районов области.

Фото: А. Федоров

Наталья Баркова отметила, что Россельхозбанк кредитует в соответствии с условиями программ льготного кредитования, установленными в настоящее время Министерством сельского хозяйства России. Так, действующие договоры заемщиков обслуживаются в соответствии с условиями программ 1528 и 258.

При этом в соответствии с условиями программы 1528 субсидирование льготных инвестиционных кредитов, заключенных ранее в 2025 году снижено до 50% от ключевой ставки Банка России. Клиентам предоставляется возможность пролонгировать эти кредиты для сохранения уровня долговой нагрузки.

Для новых заемщиков по программе льготного кредитования N1969 размер ставки составляет 50% или 30% от ключевой ставки Банка России плюс 2%. Для фермеров действует минимальная ставка (на сегодня это 8,3%). Предприятия АПК могут получить краткосрочные (до 1 года) и инвестиционные (до 15 лет) займы.

«Советуем хозяйствующим субъектам заранее планировать свою работу с объемами финансирования, которые они хотят получить в банке. Подавать заявку на кредит лучше в декабре. Но и сейчас не поздно. Компании, которым необходимо льготное финансирование, при подаче заявки включаем в специальный реестр. После одобрения со стороны министерства сельского хозяйства открывается реестр (обычно это происходит в конце января - начале февраля), и банк выдает кредит. Мы готовы, как главный партнёр АПК, нарастить объёмы финансирования. Аграрии – наш приоритет» – отметила Наталья Баркова.

В ходе обсуждения были также затронуты вопросы касающиеся правил подачи документов, сроков рассмотрения заявок на льготное кредитование и критериев целевого использования средств.

В 2024 году Россельхозбанк установил рекорд финансовой поддержки агропромышленного комплекса, предоставив отрасли 2,05 трлн рублей. Это на 21,5% больше, чем годом ранее. Аграрии Иркутской области за этот период получили 8,8 млрд рублей, что на 47% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Все средства были предоставлены на льготных условиях.