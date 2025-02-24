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Иркутская область заняла 41 место среди регионов России по уровню закредитованности населения

Средний долг жителя региона перед банком – 500 тыс. рублей. Данные приводит РИА Новости.

Место

Регион

Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в начале 2025 года

Объем задолженности в среднем на одного человека

20

Красноярский край

52,1%

498,3 тыс. руб.

41

Иркутская область

57,4%

504 тыс. руб.

75

Республика Бурятия

70,5%

527,5 тыс. руб.

76

Новосибирская область

73,4%

564,1 тыс. руб.

Первое место в рейтинге занимает Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 15,5%. На второй строчке расположился Крым с результатом 30,4%. На третьем и четвертом местах находятся Дагестан и Севастополь, где уровень закредитованности экономически активного населения составляет 30,5% и 31% соответственно. Замыкает первую пятерку Чечня, в которой отношение заработной платы и задолженности составляет 31%.

Очень высокий уровень закредитованности наблюдается в двух субъектах Федерации: в Тува и Калмыкия. Индикатор долговой нагрузки у первого региона находится на уровне 151,6%, а у второго – 123,3%. С большим отрывом от последних двух мест, но также достаточно высокая закредитованность наблюдается в Адыгее, Удмуртии и Тюменской области. У этих трех регионов отношение задолженности и зарплаты немногим превышает 80%.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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