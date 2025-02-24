Иркутская область заняла 41 место среди регионов России по уровню закредитованности населения

Средний долг жителя региона перед банком – 500 тыс. рублей. Данные приводит РИА Новости.

Место Регион Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в начале 2025 года Объем задолженности в среднем на одного человека 20 Красноярский край 52,1% 498,3 тыс. руб. 41 Иркутская область 57,4% 504 тыс. руб. 75 Республика Бурятия 70,5% 527,5 тыс. руб. 76 Новосибирская область 73,4% 564,1 тыс. руб.

Первое место в рейтинге занимает Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 15,5%. На второй строчке расположился Крым с результатом 30,4%. На третьем и четвертом местах находятся Дагестан и Севастополь, где уровень закредитованности экономически активного населения составляет 30,5% и 31% соответственно. Замыкает первую пятерку Чечня, в которой отношение заработной платы и задолженности составляет 31%.

Очень высокий уровень закредитованности наблюдается в двух субъектах Федерации: в Тува и Калмыкия. Индикатор долговой нагрузки у первого региона находится на уровне 151,6%, а у второго – 123,3%. С большим отрывом от последних двух мест, но также достаточно высокая закредитованность наблюдается в Адыгее, Удмуртии и Тюменской области. У этих трех регионов отношение задолженности и зарплаты немногим превышает 80%.