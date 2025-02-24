Иркутская область заняла 41 место среди регионов России по уровню закредитованности населения

Средний долг жителя региона перед банком – 500 тыс. рублей. Данные приводит РИА Новости.
|
Место
|
Регион
|
Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в начале 2025 года
|
Объем задолженности в среднем на одного человека
|
20
|
Красноярский край
|
52,1%
|
498,3 тыс. руб.
|
41
|
Иркутская область
|
57,4%
|
504 тыс. руб.
|
75
|
Республика Бурятия
|
70,5%
|
527,5 тыс. руб.
|
76
|
Новосибирская область
|
73,4%
|
564,1 тыс. руб.
Первое место в рейтинге занимает Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 15,5%. На второй строчке расположился Крым с результатом 30,4%. На третьем и четвертом местах находятся Дагестан и Севастополь, где уровень закредитованности экономически активного населения составляет 30,5% и 31% соответственно. Замыкает первую пятерку Чечня, в которой отношение заработной платы и задолженности составляет 31%.
Очень высокий уровень закредитованности наблюдается в двух субъектах Федерации: в Тува и Калмыкия. Индикатор долговой нагрузки у первого региона находится на уровне 151,6%, а у второго – 123,3%. С большим отрывом от последних двух мест, но также достаточно высокая закредитованность наблюдается в Адыгее, Удмуртии и Тюменской области. У этих трех регионов отношение задолженности и зарплаты немногим превышает 80%.