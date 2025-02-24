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МЧС: Трещины на льду Байкала угрожают безопасности людей

Сотрудники МЧС России сообщили о многочисленных трещинах на озере Байкал. Одна из них простирается от Порта Байкал в сторону мыса Толстого, её ширина составляет 40-50 сантиметров, и она сопровождается участками открытой воды.

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Фото: МЧС России

Ещё одна трещина, аналогичной ширины, проходит от Листвянки в направлении Большого Голоустного вдоль трассы, проложенной спецтехникой.

Кроме того, в районе мыса Шаманка вблизи города Байкальск обнаружены динамически меняющиеся трещины. Инспекторы Государственной инспекции маломерных судов настоятельно рекомендуют местным жителям и туристам проявлять крайнюю осторожность, поскольку структура льда на Байкале крайне неоднородна, и трещины фиксируются по всей акватории озера.

Спасатели предупреждают, что выход и выезд на лед за пределами официальных переправ запрещены. Это представляет серьезную угрозу жизни.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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