Переуступка квартир: когда экономия превращается в проблему

На рынке новостроек переуступка давно воспринимается как способ купить квартиру дешевле, но так ли это выгодно на самом деле? Какие риски несет покупка у физического лица, и на какую разницу в цене стоит ориентироваться, чтобы действительно сэкономить? О плюсах и минусах покупки квартиры по переуступке рассказал директор офиса агентства недвижимости ОГРК Рамиль Анясов.

Плюсы

1. Экономия до 10% на стоимости квартиры.

2. Возможность приобрести ликвидные варианты, которых уже нет у застройщика.

3. Доступ к востребованным лотам: лучшие планировки, виды, секции дома.

«Квартиры и апартаменты по переуступке — это реальный способ сэкономить при покупке недвижимости. Такие объекты, как правило, продают инвесторы, которые приобрели их на этапе котлована и теперь хотят зафиксировать прибыль, — отмечает Рамиль Анясов. — Цена на переуступку действительно ниже, чем у застройщика, обычно в диапазоне 3–10%. Для тех, кто покупает за наличные, это особенно выгодно, ведь на такие сделки не распространяются ипотечные программы, например, семейная ипотека».

Помимо цены, у переуступки есть еще одно важное преимущество — возможность купить востребованный лот, которого уже нет у застройщика. Это могут быть удачные планировки, хорошие виды или просто квартиры в популярных секциях дома, которые быстро раскупили на старте продаж. Порой единственный способ заполучить такой вариант — это купить его по переуступке.

Минусы

1. Риски работы с физическим лицом (финансовые трудности продавца, возможные судебные разбирательства).

2. Вероятность мошенничества при занижении цены в договоре.

3. Отсутствие льготных ипотечных программ, таких как семейная ипотека.

«В отличие от покупки у застройщика, покупатель имеет дело с физлицом, и важно понимать, кто этот продавец. Бывает, что человек срочно продает квартиру из-за финансовых трудностей, а в худшем случае он уже на грани банкротства. Если продавец столкнется с судебными разбирательствами, сделка может затянуться или даже оказаться под угрозой. Еще один момент — налоги. Некоторые продавцы предлагают занижать цену в договоре, чтобы снизить налоговую нагрузку. Но покупатель в таком случае берет на себя риски: например, при продаже этой квартиры позже ему придется платить повышенный налог на разницу между суммой в договоре и реальной стоимостью. Такие схемы могут казаться выгодными, но на практике могут обернуться проблемами», — подчеркивает эксперт.

Где проходит граница между выгодной сделкой и сомнительным вариантом?

«Минимальная разница в цене между переуступкой и застройщиком, которая может заинтересовать покупателя, — 3–5%. Но по-настоящему привлекательными такие предложения становятся при скидке 7–10% и выше. В отдельных случаях можно сэкономить и больше, если продавцу нужно срочно выйти из проекта», — резюмирует Рамиль Анясов.