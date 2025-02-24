Рубль взлетел на максимумы конца лета, иностранные валюты рухнули на полугодовые минимумы. Российская нацвалюта с начала года — самая сильная в мире. Курсы с внебиржевого рынка от ЦБ на 24 февраля — доллар по 88,16 (-0,4%), евро к 92 (-0,5%). А пара CNY/RUB закрылась ровно по 12. Что дальше?

«С начала года инвалюты уже потеряли по 15%, с пика января — почти по 20%, а с панических максимумов ноября — все 25%. Такая выдающаяся динамика рубля выводит российскую нацвалюту на первое место в мире по темпам укрепления. Для рубля это типично быть в лидерах — отвесное падение сменяется быстрым восстановлением, все дело в исторически высокой волатильности. Сейчас факторы играют за укрепление, и волна инвалют вниз может быть значительно мощнее и глубже, чем расчетные фундаментальные уровни», - отмечают аналитики БКС Мир инвестиций.

По их мнению, на стороне рубля сыграл кумулятивный эффект — идет девалютизация финансовой системы, корпорации под санкциями пытаются снизить валютные риски, банки подчищают балансы, валютной ликвидности в избытке, ставки денежного рынка многие недели отрицательные, ЦБ увеличил лимиты продажи валюты по бюджетному правилу, а санкции и динамика сырьевых активов носит отложенный эффект.

«Добавило драйва рублю потепление на геополитической арене — делегации России и США встретились, а рынок ждет уже встречи президентов, и это фактор схлопывания спекулятивной риск-премии в курсе рубля. Более того, в январе на рынке, скорее всего, было очень много ставок на падение рубля. Поскольку факторы сыграли иначе, игрокам на понижение курса российской валюты пришлось крыть позиции, что и усилило падение инвалют», – подчеркивают эксперты БКС.

Однако они считают, что сильно глубже от текущих курсы доллара, евро и юаня уже не провалятся, а если и будет инерция продаж, то ненадолго.

«Фундаментально рубль перегрет, а инвалюты выглядят дешево. Фактор налогового периода исчерпает себя уже к концу этой недели — предложение от корпораций сократится. А январские санкции как раз вступят в силу 27 февраля, возможно, это и станет кульминацией. При этом технически недельное закрытие было за рубль, и исключать локального обновления низов в валютных парах не стоит», – резюмируют аналитики БКС.