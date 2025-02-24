Новости

Дифтарифы в Иркутской области 2025, последние новости
Снижение тарифов на электричество: регионам позволили применять льготы
Регионам разрешили применять коэффициент 1,8 на весь отопительный период
Правительство пересчитывает стоимость электроэнергии
Все материалы сюжета

Фундаментально рубль перегрет

Рубль взлетел на максимумы конца лета, иностранные валюты рухнули на полугодовые минимумы. Российская нацвалюта с начала года — самая сильная в мире. Курсы с внебиржевого рынка от ЦБ на 24 февраля — доллар по 88,16 (-0,4%), евро к 92 (-0,5%). А пара CNY/RUB закрылась ровно по 12. Что дальше?

«С начала года инвалюты уже потеряли по 15%, с пика января — почти по 20%, а с панических максимумов ноября — все 25%. Такая выдающаяся динамика рубля выводит российскую нацвалюту на первое место в мире по темпам укрепления. Для рубля это типично быть в лидерах — отвесное падение сменяется быстрым восстановлением, все дело в исторически высокой волатильности. Сейчас факторы играют за укрепление, и волна инвалют вниз может быть значительно мощнее и глубже, чем расчетные фундаментальные уровни», - отмечают аналитики БКС Мир инвестиций.

По их мнению, на стороне рубля сыграл кумулятивный эффект — идет девалютизация финансовой системы, корпорации под санкциями пытаются снизить валютные риски, банки подчищают балансы, валютной ликвидности в избытке, ставки денежного рынка многие недели отрицательные, ЦБ увеличил лимиты продажи валюты по бюджетному правилу, а санкции и динамика сырьевых активов носит отложенный эффект.

Читайте также:

Укрепление рубля? Бизнес продолжает сделки по курсу не ниже 100
24 февраля 2025
Ведущие мировые валюты на российском рынке обновили полугодовые минимумы
24 февраля 2025

«Добавило драйва рублю потепление на геополитической арене — делегации России и США встретились, а рынок ждет уже встречи президентов, и это фактор схлопывания спекулятивной риск-премии в курсе рубля. Более того, в январе на рынке, скорее всего, было очень много ставок на падение рубля. Поскольку факторы сыграли иначе, игрокам на понижение курса российской валюты пришлось крыть позиции, что и усилило падение инвалют», – подчеркивают эксперты БКС.

Однако они считают, что сильно глубже от текущих курсы доллара, евро и юаня уже не провалятся, а если и будет инерция продаж, то ненадолго.

«Фундаментально рубль перегрет, а инвалюты выглядят дешево. Фактор налогового периода исчерпает себя уже к концу этой недели — предложение от корпораций сократится. А январские санкции как раз вступят в силу 27 февраля, возможно, это и станет кульминацией. При этом технически недельное закрытие было за рубль, и исключать локального обновления низов в валютных парах не стоит», – резюмируют аналитики БКС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "#доллар #валюта #евро Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют":
Все материалы сюжета (1207)


Реклама на сайте

Слата
«Покупателя важно удивлять»
«Посетители «Слаты» демонстрируют потребительский оптимизм»
«Формат дискаунтеров сохранил свою ДНК»
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес