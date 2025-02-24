Высокие ставки банков – ловушка для доверчивых вкладчиков?

Банк России выступает против «рекламных трюков» и считает, что пора менять правила игры.

Банки привлекают внимание высокими ставками, такими как 26% годовых, но после детального изучения выясняется, что такие условия доступны лишь определённым категориям вкладчиков — новым клиентам, открывающим крупные депозиты, оформляющим дополнительные услуги вроде инвестиционного счёта или страхования жизни. Эта практика вызывает рост недовольства среди населения, поскольку реклама изначально не раскрывает всех деталей, сообщили в Банке России.

«Банк России пристально следит за соблюдением правил прозрачности информации. Регулятор выносит предписания кредитным организациям, уличенным в сокрытии части условий, и требует исправлений. Уже сейчас некоторые банки начали корректировать свою политику, другие продолжают работу над устранением выявленных нарушений. Чтобы избежать дальнейшего недопонимания, ЦБ предлагает банкам внедрить стандарты честной доходности вкладов, учитывающие все скрытые комиссии и дополнительные требования», – рассказал в интервью «Московскому комсомольцу» Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей Банка России.

Таким образом, вопрос прозрачности условий остаётся актуальным, и регулятор намерен обеспечить справедливые правила игры на рынке финансовых услуг.