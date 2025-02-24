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Годовая инфляция в январе ускорилась в большинстве регионов России

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В январе текущего года уровень годовой инфляции увеличился в 75 российских регионах, тогда как в оставшихся субъектах показатели остались прежними или даже снизились, сообщил Центральный банк России. Наиболее заметный рост цен наблюдался в сфере услуг, в то время как цены на продовольствие и непродовольственные товары практически не изменились.

ЦБ подчеркнул, что несмотря на стабилизацию некоторых показателей, общий уровень инфляции остается высоким. Для достижения целевого уровня инфляции в 4% к 2026 году потребуется продолжительное удержание высоких ставок.

Напомним, Банк России прогнозирует, что пик годовой инфляции придется на апрель-май. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает текущий уровень инфляции «неприемлемо высоким». По мнению главы ЦБ, пока рано говорить о переломе тренда инфляции. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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