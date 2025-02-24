Доллар может подешеветь до 86,5 рубля

«Пара USD/RUB на Forex 24 февраля опускалась до минимума с августа 2024 года на отметке 88, и, на наш взгляд, готова корректироваться дальше, к 87. Пара EUR/RUB на внебиржевых торгах торгуется чуть выше 92, пара CNY/RUB на Мосбирже колеблется у 12», – отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global.

По её мнению, поддержку рублю оказывают ожидание продолжения российско-американских переговоров, а также заявление советника президента США по национальной безопасности Майкла Уолтца о готовящемся пересмотре стратегии Белого дома в отношении России. Дополнительным позитивным фактором стал анонс главой Минэкономразвития обновления прогноза курса рубля в марте. Напомним, что в госбюджет заложен среднегодовой курс доллара к рублю на уровне 96,5. При этом в феврале он составил 93,8.

«Если диалог между США и Россией будет продолжаться и в переговорах по Украине начнет прослеживаться прогресс, рубль, согласно нашему базовому сценарию, продолжит двигаться к 80 за доллар. В связи с этим утвержденный пакет новых ограничений Евросоюза в отношении РФ, а также анонс Великобританией новых беспрецедентно жестких санкций были проигнорированы валютным рынком. Как мы писали ранее, любые новости относительно продолжения российско-американского диалога будут восприниматься финансовыми рынками с оптимизмом. Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на текущую неделю: 86,5–89, 91–94 и 11,9-12,4 соответственно», – резюмирует эксперт.

Ранее эксперты БКС Мир инвестиций отмечали, что рубль перегрет. С начала года инвалюты уже потеряли по 15%, с пика января — почти по 20%, а с панических максимумов ноября — все 25%. Такая выдающаяся динамика рубля выводит российскую нацвалюту на первое место в мире по темпам укрепления. «Фундаментально рубль перегрет, а инвалюты выглядят дешево. Фактор налогового периода исчерпает себя уже к концу этой недели — предложение от корпораций сократится. А январские санкции как раз вступят в силу 27 февраля, возможно, это и станет кульминацией», – подчеркивают аналитики БКС.

В понедельник, 24 февраля, доллар торгуется на уровне 88,16 руб. (-0,38%)