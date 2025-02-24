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Власти назвали «абсолютным фейком» срочную подготовку к открытию аэропортов

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Росавиация опровергла слухи о «срочной подготовке к открытию» временно закрытых аэропортов в центральной и южной части России. Информацию об этом там назвали «абсолютным фейком». Воздушные гавани на юге страны были закрыты в целях безопасности после начала специальной военной операции на Украине.

«Информация о "срочной подготовке к открытию" временно закрытых аэропортов в Центральной России и на юге страны, "сборе заявок на полеты" в них не соответствует действительности и является абсолютным фейком»,— говорится в Telegram-канале пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко.

Всего после начала боевых действий было закрыто 11 аэропортов на юге России – в Краснодаре, Анапе, Геленджике, Ростове-на-Дону, Брянске, Воронеже, Белгороде, Курске, Липецке и Симферополе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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