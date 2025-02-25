Ценовой разрыв между новостройками и «вторичкой» вырос до 20%

Наибольший рост отмечен в Томске и Тольятти. Данные приводят «Циан аналитика».

Разрыв в стоимости жилья между новостройками и вторичной недвижимостью достиг 20%, даже после завершения льготной ипотеки. Цены на квартиры в новых домах выросли сильнее – на 11% против 7% на «вторичке». Особенно заметный рост наблюдается в Томске и Тольятти, где стоимость нового жилья превышает цену вторичного рынка на 52%.

«Завершение льготной ипотеки не привело к остановке роста цен. Скидок стало больше, но они остаются точечным инструментом и их размер невелик, на рынок выходит мало новых проектов с дешевым предложением на этапе котлована, растет себестоимость строительства и затраты на обслуживание подорожавшего проектного финансирования, – комментирует Елена Бобровская, эксперт «Циан аналитики». – На вторичном рынке таких стимулов для роста нет, поэтому ценовой разрыв продолжает увеличиваться».