Новости

Дифтарифы в Иркутской области 2025, последние новости
Снижение тарифов на электричество: регионам позволили применять льготы
Регионам разрешили применять коэффициент 1,8 на весь отопительный период
Правительство пересчитывает стоимость электроэнергии
Все материалы сюжета

Ценовой разрыв между новостройками и «вторичкой» вырос до 20%

Наибольший рост отмечен в Томске и Тольятти. Данные приводят «Циан аналитика».

Разрыв в стоимости жилья между новостройками и вторичной недвижимостью достиг 20%, даже после завершения льготной ипотеки. Цены на квартиры в новых домах выросли сильнее – на 11% против 7% на «вторичке». Особенно заметный рост наблюдается в Томске и Тольятти, где стоимость нового жилья превышает цену вторичного рынка на 52%.

«Завершение льготной ипотеки не привело к остановке роста цен. Скидок стало больше, но они остаются точечным инструментом и их размер невелик, на рынок выходит мало новых проектов с дешевым предложением на этапе котлована, растет себестоимость строительства и затраты на обслуживание подорожавшего проектного финансирования, – комментирует Елена Бобровская, эксперт «Циан аналитики». – На вторичном рынке таких стимулов для роста нет, поэтому ценовой разрыв продолжает увеличиваться».


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Слата
«Покупателя важно удивлять»
«Посетители «Слаты» демонстрируют потребительский оптимизм»
«Формат дискаунтеров сохранил свою ДНК»
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес