Нейросети в подборе персонала уже применяет каждый девятый рекрутер

В последние несколько лет мы наблюдаем экспансию искусственного интеллекта во многие сферы экономики, в частности, в HR-менеджмент и рекрутинг. Данные приводит рекрутинговый сервис SuperJob.

Растет число работодателей, использующих нейросети в подборе (+9 процентных пунктов за 1,5 года). Судя по комментариям, рекрутеры чаще всего поручают ИИ написание текстов вакансий, FAQ-блоков в разделах трудоустройства и карьеры официальных сайтов компаний, формулировки ответов на вопросы в мессенджерах. С помощью нейросетей также собирают данные об объеме спроса на те или иные профессии, анализируют зарплатную политику конкурентов.

Не готов поручить рекрутинг нейронным сетям каждый второй эйчар (минус 6 п.п. за 1,5 года). В том, что подбор персонала можно передать ИИ полностью, уверены 3% рекрутеров, частично – 27%.