Годовая инфляция ускорилась в Иркутской области

При этом она ниже средних показателей по Сибири и России. Данные приводит Банк России.

Годовая инфляция в Иркутской области в январе 2025 года ускорилась до 9,36% после 8,71% в декабре 2024 года. При этом инфляция в регионе осталась ниже, чем в Сибирском федеральном округе (10,12%) и в целом по России (9,92%).

«Увеличение инфляции в основном связано с переносом в цены увеличившихся издержек производителей и поставщиков продовольствия и услуг, а также снижением предложения отдельных продуктов питания. Кроме того, ускорение роста цен обусловлено пересмотром стоимости государственных пошлин», – резюмируют эксперты.