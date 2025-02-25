США продолжат вводить санкции «по графику»: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: США будут вводить санкции по графику, Испания оправдывается за покупку газа у России, Франция изменила свое отношение к переговорам с РФ, а на Байкале появилась опасная трещина. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Пошлины по графику

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна продолжит введение санкций «по графику». «С нами очень плохо обращались многие страны, не только Канада и Мексика. Нами пользовались. Нами в некоторых случаях руководили глупцы», – пояснил президент. Чтобы изменить ситуацию, применяются подобные меры воздействия. «Они [другие страны – прим. ред.] заключили с США такие замечательные сделки, воспользовались Соединенными Штатами в производстве, практически во всем, во всех аспектах, которые только можно себе представить», – отметил Трамп.

Оправдания за газ

Председатель правительства Испании Педро Санчес посетил Киев. Во время пресс-конференции у него спросили про покупки у России сжиженного природного газа. Он объяснил такие сделки частными контрактами. По его версии, правительство страны хотело бы найти других поставщиков, однако пока сделать это не удалось.

Смена позиции

После встречи с президентом США Дональдом Трампом глава Франции Эмманюэль Макрон, который прекратил контакты с Владимиром Путиным в 2022 году, изменил мнение и отметил, что выступает за дискуссии с лидерами других стран. Макрон поддержал американского президента и добавил, что «у Трампа есть веские причины возобновить взаимодействие с президентом Путиным».

Опасные трещины

На Байкале в 2025 году образовалось много трещин на ледяной поверхности. Несколько из них являются особо опасными: одна располагается на участке от Порта Байкал в сторону мыса Толстого, ее ширина составляет 40-50 сантиметров, имеются участки открытой воды, вторая – проходит от Листвянки в направлении Большого Голоустного. Кроме того, динамически меняющиеся трещины зафиксированы в районе мыса Шаманка. Жителей предупреждают, что они опасны, и призывают быть осторожнее.

Порывы ветра и метели

Ухудшение погоды прогнозируют в Иркутской области: в ближайшие сутки ожидаются порывы северо-западного ветра 15−20 м/с, по северным районам сильный снег, метели. Затронет ненастье и Байкал: утром и днем по средней части могут быть зафиксированы порывы15−20 м/с, местами 25−30 м/с. Гостей и жителей просят быть внимательнее и соблюдать меры предосторожности.