Останется меньше 300: российские банки на пороге сокращения

К концу 2025 года в России ожидается сокращение числа банков до менее чем 300, согласно прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», который имеется у РБК. Аналитики предполагают, что темпы ухода игроков с рынка сохранятся на уровне прошлого года, когда ЦБ отозвал шесть лицензий кредитных организаций, а еще шесть банков сдали лицензию добровольно или в результате присоединения к другим банкам. По состоянию на 1 января 2024 года в России действовало 312 банковских организаций, как следует из статистики регулятора.

«Мы ожидаем, что в 2025 году с рынка уйдет чуть больше 12 игроков, и в итоге количество участников рынка упадет ниже 300. Вероятнее всего, соотношение отзывов лицензий и других причин (реорганизация, добровольная сдача лицензий) будет 50/50», — заявила директор банковских рейтингов «Эксперт РА» Ксения Якушкина, уточнив, что агентство не учитывало небанковские кредитные организации.

В обзоре «Эксперт РА» также подчеркивается, что потенциал для дальнейшей консолидации на банковском рынке остается значительным. Аналитики считают, что на фоне ужесточения регулирования и конкуренции банкам «без выраженной бизнес-модели и устойчивой клиентской базы» будет сложно сохранять рентабельность после снижения ключевой ставки. К концу 2024 года концентрация активов на банках из топ-10 достигла исторического максимума в 79,8%.

Якушкина отметила, что сделки реорганизации, которые анонсированы на 2025 год, планируются не ради экономии капитала. Банкам с проблемами капитала консолидация могла бы быть выгодна, но прогноз агентства на это не ориентирован. Консолидации в основном направлены на дальнейшее наращивание бизнеса за счет объединения, а не исключительно на поддержание собственного капитала, хотя реорганизации дают и синергетический эффект на капитал.

Агентство также зафиксировало тренд на активную смену собственников банков. «Мы и раньше фиксировали проблему «уставших собственников». Это касается банков, у которых ограниченный круг клиентов и в целом не очень развитый бизнес, их собственники уже не могут или не заинтересованы в дальнейшем развитии, поэтому происходит смена акционеров. Это не крупные банки, не лидеры рынка», — добавила она.