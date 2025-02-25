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Ставки по вкладам снизил каждый второй крупный банк

Среди них «Сбер», МКБ, Газпромбанк. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные «Финуслуг».

После решения ЦБ оставить ставку на уровне 7,5%, десять крупнейших банков снизили доходность депозитов. Ставки по вкладам на сроки от трёх до двенадцати месяцев уменьшились на 0,3%. Сильнее всего пострадали годовые вклады – снижение составило около 0,5 п.п., доходность которых теперь составляет 6,8%. Наиболее выгодными остаются шестимесячные вклады с процентной ставкой чуть выше 7,5%.

Банки не рассчитывают на рост ключевой ставки и больше не закладывают этот сценарий в стоимость своих продуктов, заключил директор департамента розничного бизнеса Цифра Банка Юрий Эйдинов. По его словам, именно поэтому они приступили к плавному снижению привлекательности сберегательных продуктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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