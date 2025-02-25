Эн+ представил промежуточные итоги исследований экосистем Иркутской области

В Иркутске Эн+ и Институт географии СО РАН представили научному сообществу промежуточные результаты двухлетней программы полевых исследований биоразнообразия, которые проводятся в рамках программы сохранения биоразнообразия Ангарского каскада ГЭС.

В экспертной дискуссии приняли участие представители Института географии РАН, Лимнологического института РАН, Сибирского института физиологии и биохимии растений СО РАН, Иркутского института химии СО РАН, Иркутского государственного университета и Иркутского государственного аграрного университета.

В рамках первого года совместной программы учёные провели комплексное изучение экосистем Иркутского и Братского водохранилищ, включая геоботанические, зоологические, ихтиологические и орнитологические исследования. Полученные данные лягут в основу природоохранных проектов компании.

«Для нас важно, чтобы наши проекты несли ощутимые положительные изменения для региона и местного населения. Именно поэтому мы развиваем долгосрочное сотрудничество с научным сообществом – это позволяет нам опираться на профессиональную экспертизу при реализации природоохранных инициатив», – подчеркнула директор Департамента по проектам устойчивого развития Эн+ Анастасия Жданова.

Особое внимание на встрече было уделено успешным примерам сотрудничества науки и бизнеса. Так, в 2024 году при участии ученых были установлены искусственные нерестилища на Братском водохранилище. Кроме того, совместно с зоологами и герпетологами был разработан просветительский комикс о краснокнижных видах – монгольской жабе и узорчатом полозе.

Программа сохранения биоразнообразия является частью масштабной экологической стратегии энергохолдинга Эн+. Компания, основанная Олегом Дерипаской, на протяжении более 10 лет реализует природоохранные мероприятия на территории своей деятельности. Работа компании в этом направлении носит системный стратегический характер.