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Путин предложил редкоземельные проекты для зарубежных партнеров

Президент России Владимир Путин заявил о готовности предложить зарубежным партнерам участие в проектах по разработке редкоземельных металлов. Он подчеркнул, что Россия открыта для сотрудничества не только с США, но и с другими странами, сообщает "Интерфакс".

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«Мы готовы привлечь иностранных партнеров и на так называемые новые, наши исторические территории, которые вернулись в состав Российской Федерации. Там тоже есть запасы [редкоземельных ресурсов] определенные. Мы готовы с нашими партнерами, в том числе с американскими, работать», — заявил Владимир Путин в интервью  телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину.

По его словам, Москвы не касается соглашение между Киевом и Вашингтоном по редкоземельным металлам, но их запасы у украинской стороны еще нужно подтвердить.

Он предложил обдумать возможность совместного проекта с США по производству алюминия, напомнив о планах строительства гидроэлектростанции и алюминиевых производств в Красноярском крае со времен СССР.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил интерес к "огромным запасам" редкоземельных металлов и других ценных ресурсов России, отметив потенциальные выгоды от сотрудничества. Он также сообщил о переговорах с Путиным не только по урегулированию конфликта России и Украины, но и по вопросам экономического сотрудничества.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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