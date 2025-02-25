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Южная Корея снимает ограничения на экспорт медтехники в Россию

Правительство Южной Кореи приняло решение отменить санкции на экспорт медицинского оборудования в Россию начиная с 28 февраля. Это заявление было сделано Министерством торговли, промышленности и энергетики страны, пишет ТАСС.

Согласно официальному сообщению ведомства, теперь компаниям-экспортерам больше не потребуется получать индивидуальные разрешения для поставок медоборудования в Россию. Это изменение связано с трудностями, с которыми столкнулись экспортеры. Южная Корея разрешила поставку оборудования, которое вряд ли будет использовано в военных целях.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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