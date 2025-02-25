Мошенники начали выдавать себя за работодателей

В последние месяцы участились случаи мошенничества, когда злоумышленники выдают себя за компанию-работодателя, и придумывают новые схемы, чтобы выманить деньги и персональные данные граждан. Эксперты hh.ru рассказали, как не стать их жертвой.

Схема № 1: рассылка с вакансиями

В этом случае мошенники используют украденные базы данных – делают по ним массовую рассылку якобы с предложениями о работе.

Злоумышленники предлагают высокую зарплату за несложную работу. Просят создать учетную запись на мошенническом сайте и выполнять на нем задания – за это на сайте будет пополняться счет.

За вывод денег со счета на сайте попросят заплатить комиссию или ввести данные карты для зачисления.

В итоге злоумышленники или крадут деньги, которые им отправляет кандидат, или собирают данные банковских карт.

Схема № 2: вакансия мечты и подставной аккаунт iCloud

Еще одна новая схема рассчитана только на пользователей устройств Apple – это обман с помощью фейковых вакансий и iCloud. Мошенники размещают на сайтах для поиска работы вакансии с подозрительно привлекательными условиями: например, с загрузкой три часа в день и зарплатой от 150 000 рублей.

Соискатели откликаются, и злоумышленники переводят общение в сторонние мессенджеры. Там потенциальной жертве предлагают выйти из своего аккаунта iCloud и войти в аккаунт мошенника под различными предлогами. Например, чтобы скачать для работы приложение, которого сейчас нет в App Store. Если авторизоваться в аккаунте мошенника, устройство заблокируется. Злоумышленники начнут вымогать деньги в обмен на разблокировку.