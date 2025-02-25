Названа тройка самых популярных направлений для старта агробизнеса

В их число вошло животноводство и растениеводство, а также – сити-фермерство. Исследование трендов аграрного бизнеса прошло на базе комплексного ресурса для начинающих фермеров «Бизнес с нуля» на платформе Своё Фермерство от Россельхозбанка.

Специалисты РСХБ проанализировали данные по пользовательской активности и скачиванию бизнес-планов на ресурсе «Бизнес с нуля» за прошедший год, чтобы определить, какие бизнес-направления вызывают наибольший интерес у начинающих аграриев, и выделить наиболее перспективные из них.

Более 50% скачиваний бизнес-планов пришлось на отрасль животноводства. Это традиционное направление агробизнеса является одним из самых сложных и требует глубокого погружения в детали. Изучение профильной информации и готовых бизнес-планов помогает начинающим аграриям минимизировать риски на старте.

В отрасли животноводство с существенным отрывом лидирует разведение крупного рогатого скота. Более 30% начинающих фермеров выбрали данное направление бизнеса с небольшим перевесом в пользу мясного скотоводства. 25% начинающих аграриев отдали предпочтение птицеводству и около 15% овцеводству. Совокупно начинающие животноводы скачали бизнес-планы на цифровом ресурсе «Бизнес с нуля» более полутора тысяч раз.

Вторым по популярности направлением стало растениеводство, где особый интерес начинающие аграрии проявили к выращиванию ягодных культур. Более 15% пользователей раздела «Бизнес с нуля» отдали предпочтение данному направлению ввиду низкого порога входа и легкого старта в бизнесе. В тройку лидеров среди перспективных направлений для растениеводов также вошли бизнес по выращиванию лекарственных растений с долей 13% и тепличное хозяйство с долей 11%.

На третьем месте по популярности у начинающих фермеров – Сити-фермерство. Более 10% начинающих аграриев на платформе Свое Фермерство выбрали данное направление для старта бизнеса. Выращивание микрозелени стало абсолютным лидером категории.

Также потенциальные фермеры активно интересуются переработкой сельскохозяйственной продукции, производством молочных продуктов, мяса, выращиванием овощей и фруктов. Стоит отметить рост интереса к развитию агротуризма. Более 100 начинающих аграриев воспользовались бизнес-планами по данному направлению на цифровом ресурсе «Бизнес с нуля».

«Мы видим большие перспективы развития сельского хозяйства в нашей стране и стремимся оказать всестороннюю поддержку желающим войти в эту сферу предпринимателям. Сервис «Бизнес с нуля» дает возможность начинающим аграриям избежать типичных ошибок и минимизировать риски на старте. Готовые бизнес-планы помогают подойти к бизнесу рационально, оценить объем вложений и потенциальной выручки, а интеграция с маркетплейсом сельскохозяйственных товаров минимизирует трудозатраты фермера на поиск необходимых для старта товаров и оборудования. Сервис продолжает свое развитие и регулярно пополняется новыми бизнес-планами и информационными разделами для фермеров», – отмечает руководитель проекта Экосистема «Своё» от Россельхозбанка Денис Середенко.

Цифровой ресурс для начинающих фермеров «Бизнес с нуля» был запущен весной 2023, он помогает начинающим аграриям разобраться в нюансах создания и развития бизнеса в сельском хозяйстве и предоставляет бесплатный доступ к базе полезной информации: бизнес-планам по основным направлениям сельского хозяйства, подборкам релевантных экспертных материалов, цифровым сервисам, а также товарным подборкам для старта агробизнеса.